  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Meral Akşener'den Ayasofya açıklaması! "Uzak tutulması gerekir"

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Danıştay'ın Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştüren kararına ilişkin görüşlerini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, ibadete açılan Ayasofya caminin siyasetten uzak tutulması gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 14:41:00 - 2020-07-14 15:19:54
Meral Akşener'den Ayasofya açıklaması! "Uzak tutulması gerekir"

İyi Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Ayasofya'nın siyasete kapatılması gerektiğini açıkladı.

"Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın" diyen Akşener, "Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya, artık tamamen ibadete açılacak. Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi. Hayırlı olsun ama işin daha en başında yaptığım bir uyarıyı tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın." dedi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin milletin talebi, diğer siyasi partilerin desteği ve yargının kararıyla hayata geçtiğini söyleyerek, CHP ve İYİ Partililerin karar TBMM'de konyurken takındığı tavrı görmez geldi. Bilindiği gibi CHP ve İYİ Partili vekiller, karar TBMM'de okunduğu sırada alkış tufanına eşlik etmemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

evet

... ama sen de siyaseten kullanmamali ve RTE AYASOFYAYI ACAMAZ dememeliydin. marifet iltifata tabidir. FATIH lerin hakkini vermeyen nankördur
  • Yanıtla

Antepli

Çü....ş o olmasaydı biz olmazdık diyen ....larla aynı kafadasın o olmasaydı da Ayasofya olacaktı herşey olacaktı çünkü bu millet top yekün bir mücadele verdi
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı