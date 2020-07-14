Meral Akşener'den Ayasofya açıklaması! "Uzak tutulması gerekir"

İyi Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Ayasofya'nın siyasete kapatılması gerektiğini açıkladı.

"Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın" diyen Akşener, "Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya, artık tamamen ibadete açılacak. Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi. Hayırlı olsun ama işin daha en başında yaptığım bir uyarıyı tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın." dedi.

Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin milletin talebi, diğer siyasi partilerin desteği ve yargının kararıyla hayata geçtiğini söyleyerek, CHP ve İYİ Partililerin karar TBMM'de konyurken takındığı tavrı görmez geldi. Bilindiği gibi CHP ve İYİ Partili vekiller, karar TBMM'de okunduğu sırada alkış tufanına eşlik etmemişti.