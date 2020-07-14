Meral Akşener'den Ayasofya açıklaması! "Uzak tutulması gerekir"
Partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan, Danıştay'ın Ayasofya'yı müzeden camiye dönüştüren kararına ilişkin görüşlerini açıklayan İYİ Parti lideri Meral Akşener, ibadete açılan Ayasofya caminin siyasetten uzak tutulması gerektiğini söyledi.
İyi Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Meral Akşener, Ayasofya'nın siyasete kapatılması gerektiğini açıkladı.
"Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın" diyen Akşener, "Sultan Mehmet Han’ın emaneti Ayasofya, artık tamamen ibadete açılacak. Milletimizin bir beklentisi yerine getirildi. Hayırlı olsun ama işin daha en başında yaptığım bir uyarıyı tekrarlama ihtiyacı hissediyorum. Ayasofya ibadete açılsın ama siyasete kapatılsın." dedi.
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesinin milletin talebi, diğer siyasi partilerin desteği ve yargının kararıyla hayata geçtiğini söyleyerek, CHP ve İYİ Partililerin karar TBMM'de konyurken takındığı tavrı görmez geldi. Bilindiği gibi CHP ve İYİ Partili vekiller, karar TBMM'de okunduğu sırada alkış tufanına eşlik etmemişti.