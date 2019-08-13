Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski AK Partili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti hazırlıklarını değerlendirdi.

Habertürk'e konuşan Akşener'in açıklamalardan satır başları şöyle:

Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı

Sayın Erdoğan, son seçim sonuçlarını farklı okuyor; kendisine ihanet edildiğine inanıyor. Kendisini Türkiye'nin babası gibi görüyor ve 'O kadar çok iş yaptım, o kadar emek verdim, kıymetini bilmediler' diye hayıflanıyor. Beka üzerinden tutturulan dil de onun karşılığıydı. Kendini baba gibi gördüğü için hizmetlerinin kıymetini bilmeyen herkesi 'nankör' diye değerlendiriyor. Ama kendisine nankörlük yapan biz değiliz, çünkü biz çok uzaktayız. Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı. Asıl içeriden nankörlük yapanlara ne diyecek?

CHP ve İYİ Parti zamanında seçimden yana

Ben de Sayın Kılıçdaroğlu da seçimin zamanında olmasından yanayız. Sayın Kılıçdaroğlu ile de uyumlu bir politika izliyoruz.

Ölümüne ittifak değiliz

Bizden yanlış gelmez, ama CHP ile de ölümüne ittifak sisteminde değiliz. İkimiz farklı partileriz. İkimizin yoğurt yemesi farklı, ama iş yol yürüme konusuna gelince birlikte yürürüz.