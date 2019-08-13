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Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski bakan Ali Babacan'la ilgili değerlendirmelerde bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı" dedi.

13 Ağustos 2019 Salı 09:38
Meral Akşener'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski AK Partili Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun yeni parti hazırlıklarını değerlendirdi.

Habertürk'e konuşan Akşener'in açıklamalardan satır başları şöyle:

Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı

Sayın Erdoğan, son seçim sonuçlarını farklı okuyor; kendisine ihanet edildiğine inanıyor. Kendisini Türkiye'nin babası gibi görüyor ve 'O kadar çok iş yaptım, o kadar emek verdim, kıymetini bilmediler' diye hayıflanıyor. Beka üzerinden tutturulan dil de onun karşılığıydı. Kendini baba gibi gördüğü için hizmetlerinin kıymetini bilmeyen herkesi 'nankör' diye değerlendiriyor. Ama kendisine nankörlük yapan biz değiliz, çünkü biz çok uzaktayız. Erdoğan'a nankörlük içeriden yapıldı. Asıl içeriden nankörlük yapanlara ne diyecek?

CHP ve İYİ Parti zamanında seçimden yana

Ben de Sayın Kılıçdaroğlu da seçimin zamanında olmasından yanayız. Sayın Kılıçdaroğlu ile de uyumlu bir politika izliyoruz.

Ölümüne ittifak değiliz

Bizden yanlış gelmez, ama CHP ile de ölümüne ittifak sisteminde değiliz. İkimiz farklı partileriz. İkimizin yoğurt yemesi farklı, ama iş yol yürüme konusuna gelince birlikte yürürüz.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 09:38
  1. Meral Akşener
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • ABD projesinin kuklaları ABD projesinin kuklaları 30 dk önce
    Oynayın bakalım nereye kadar ?
  • Osman K.Osman K.34 dk önce
    Bacım çok zekisin. Oligarşik ve hanedan yapısı nedeniyle akpartinin çökmekte olduğunu biliyorsun veakpartinin yıpranmasının devamı için de abdullah gül, ali babacan ve ahmet davutoğluna saldırıyorsun. Zekice bir taktik. Ama çok geç. Reiste sende hepiniz sandıkta gömüleceksiniz. İşte biz de buna mecburuz.
  • TelaşlanmaHanımefendi!TelaşlanmaHanımefendi!49 dk önce
    Koltuğunuzda daha bir yıl rahat rahat oturun. Erken seçimden sonra Davutoğlu, MHP'yi de, İyi Parti'yi de layik olduğu partiler mezarlığına gömecek. Liderliğin şimd bir yıl daha tadını çıkarın. Davutoğlu varken MHP ve Iyi Partiye ne gerek var? Silineceğini bildiğinden hemen U dönüşü yapıp Davutoğlu'na saldırıya geçmiş. Ne yapsalar boş. Göklerden gelen bir haber var. Davutoğlu köklerinizi temizlemeye geliyor.

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