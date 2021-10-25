Meral Akşener'den akla ziyan İmamoğlu açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener katıldığı bir programda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili akıllara durgunluk veren açıklamalarda bulundu. Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek skandal sözler sarfeden Akşener, İmamoğlu güzellemelerine devam ediyor.

Programda şaşkınlık uyandıran açıklamalarda bulunan Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar" şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti

Akşener daha önce yaptığı bir açıklamada, "1453, Fatih Sultan Mehmet aynı senin gibi dedi ki; 'Ya İstanbul beni alır, ya ben İstanbul'u alırım. Bizans'a, Avrupa'ya rağmen, Haçlılara rağmen ya İstanbul'u alırım ya İstanbul beni alır. İki kararlı lider ve İstanbul alındı" ifadelerini kullanmıştı.