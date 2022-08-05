Meral Akşener'den 'ahlaksız siyaset nasıl yapılır' dersi!

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İP Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz hafta partisinin Grup toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef almıştı.

"100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir." şeklinde ilginç bir tespit öne süren İP'li Akşener, "Bir ülkede uyuşturucu ucuzsa, bilin ki her şey tatildir. Bir ülkede uyuşturucu pahalıysa bilin ki görev yerine getirilmektedir. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir." ifadelerini kullanmıştı.

Soylu, Akşener'in bakanlık dönemini hatırlatmıştı!

Akşener'e Twitter hesabından cevap veren Bakan Soylu, göreve geldiği 2016 yılından beri uyuşturucu ile mücadele ettiğini belirterek, şunları söylemişti:

Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden?

Meral Hanım; Siyaseti yanlış öğrenmişsiniz, bunda bizim de payımız var. Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını alıyoruz. "Başbakan olacağın"(!) 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270’e düştü.

Bakan Soylu'nun ifadelerini çarpıttı

Yalova’da esnaf ziyareti sırasında bir kadının uyuşturucu ile mücadeleye yönelik sorusuna cevap veren İP'li Akşener, Bakan Soylu'nun kendi dönemine işaret ettiği ifadelerini çarpıtarak ahlaksızca vatandaşı kandırmaya çalıştı.

Akşener, şu ifadeleri kullandı:

Bak Sayın Recep Tayyip Erdoğan sana ulaşamayan Ak Partili kızlarımız bana soruyor: Süleyman Soylu'nun dediğine göre Ak Parti iktidarı, 15 Temmuz 2016'ya kadar uyuşturucuyla mücadele etmemiş. Bu iddia karşısındaki cevabını milletçe, merakla bekliyoruz. Haydi bakalım buyurun, açıklayın.