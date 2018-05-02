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Meral Akşener YSK’da

İP genel başkanı Meral Akşener cumhurbaşkanlığı adaylığı başvurusu için YSK'ya geldi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:02
Meral Akşener YSK’da

İP Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvuru yapmak üzere Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) geldi.”Cumhurbaşkanı Meral Akşener” sloganları eşliğinde YSK’ya geldi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilk başvuruyu dün Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek YSK’ya gelerek yapmıştı. CHP, İP, Demokrat Parti ve Saadet Partisi arasında gerçekleştirilen milletvekilliği ittifakının ardından ittifakta yer alan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da saat 14.00’de adaylık başvurusunu yapacak.

YSK’nın bağımsız Cumhurbaşkanı adaylarının başvurusunu incelemek için 2 gün süresi var. Bu incelemenin ardından isimler ilan edilecek ve 4-9 Mayıs tarihleri arasında imza toplama süreci başlayacak. 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:02
  1. İP
  2. Cumhurbaşkanlığı adayı
  3. Meral Akşener
  4. YSK

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