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Gündem Meral Akşener, 'TOGO buluşması'nı soran gazeteciyi azarladı
Gündem

Meral Akşener, 'TOGO buluşması'nı soran gazeteciyi azarladı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 20:55:00 -

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de eski CHP Milletvekili ve Sinan Aygün ile görüşmesine ilişkin soru soran gazeteciyi azarladı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, eski CHP Milletvekili Sinan Aygün'le görüştüğü iddiasını soran gazeteciyi azarladı. Soruya çok sinirlenen Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok." ifadelerini kullandı.

Sinan Aygün sorusu Akşener'i küplere bindirdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e TBMM'deki grup toplantısının ardından bir gazeteci tarafından eski CHP Milletvekili Sinan Aygün, Cemil Çiçek ve Abdülkadir Aksu ile Togo Kuleleri'nde görüştüğü ve Aygün'e belediye başkan adaylığı teklifi götürdüğü iddiası soruldu. Soruya çok sinirlenen Akşener, gazeteciyi azarladı.

Gizli görüşme iddialarını reddeden Akşener, "Basın mensuplarımızın iznini almadığım için hepinizden özür dilerim. Bundan sonra görüştüğüm her kişi için 'Acaba izin veriyor musunuz?' diye soracağım size. Ne kadar büyük saygısızlık. Büyük saygısızlık. Gizli görüşme yok, bir şey yok." ifadesini kullandı.

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