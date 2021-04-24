Meral Akşener sözde soykırım üzerinden hükümeti hedef aldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden arasında dün akşam telefon görüşmesi gerçekleştiğini hatırlatan Akşener, "Sayın Erdoğan'ın uzun zamandır heyecanla talep ettiği telefon görüşmesi sonrasında, iki başkentten yapılan açıklamaların içeriğindeki farklılıkları ve aynı zamanda görüşülen konulardan bazılarının vatandaşlarımızdan esirgenmeye çalışıldığı gerçeğini ibretle gözlemledik." değerlendirmesinde bulundu.

"İktidarca haftalardır beklenen telefon görüşmesinin 23 Nisan'a rastlatılmasının, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması ile alakasının bulunmadığı gibi bu telefon görüşmesinde 'sözde Ermeni soykırımı' temasının gündeme gelmemiş olması da elbette mümkün değildir." ifadelerini kullanan Akşener, Biden'ın bugün yaptığı açıklamanın bu gözlemlerini teyit ettiği gibi tarihi gerçeklerden uzak olduğunu, Türk milletinin onur ve itibarına yönelik ağır bir saldırı niteliği taşıdığını kaydetti.

Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Siyasi ve ahlaki sorumluluk gözetilmeden dile getirilen sözde 'soykırım' ifadesinin, Biden tarafından kullanılmasının ülkelerimiz arasındaki ilişkilere ağır bir zarar vereceği şüphesizdir.

Bunun yanında, yapılan telefon görüşmesinde bu niyet işitildiğinde, ahizenin Biden'ın yüzüne kapatılamamış olması, NATO Zirvesi vesilesiyle görüşme beklentisinin halen de sürdürülmesi, iktidarın bu densiz ve dengesiz ilişkideki acizliğinin ifşasından başka bir şey değildir.

Bu itibarla, sözde 'soykırım' lafını ağzına alanları, tarihi yeniden yazmaya çalışanları, buna gereken yanıtını veremeyenler ile mevsimlik ve konjonktürel siyasi çıkarları iki ülke halkı arasındaki dostluk ilişkisine tercih edenleri, bu vesileyle en şiddetli şekilde kınamayı bir vazife addediyorum.