Meral Akşener onayı verdi! İYİ Parti'de 9 il başkanlığına daha atama yapıldı
İYİ Parti'den yapılan açıklamaya göre, Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in onayı doğrultusunda 9 il başkanlığına atama gerçekleştirildi.18 Eylül 2018 Salı 16:30
İYİ Parti'nin yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında, 9 il başkanlığına daha atama yapıldı.
Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Meral Akşener'in onayı doğrultusunda Artvin, Bartın, Isparta, Yalova, Tekirdağ, Kilis, Kırklareli, Amasya ve Kocaeli il başkanlıklarına görevlendirmeler gerçekleştirildi.
30'U YENİ İSİM
Böylece İYİ Parti'de yeniden yapılandırma kapsamında toplam 63 il başkanı atanmış oldu. Bu il başkanlarından 30'u yeni isimlerden oluştu.
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