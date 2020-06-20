Sözcü paçavrasında kalem oynatan Saygı Öztürk, geçtiğimiz gün köşesinde AK Parti Trabzon milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun eşi Ali Ayvazoğlu'nu hedef almıştı.

Bu küstahlığa kayıtsız kalamayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından "İnsanlık görevimi yapıyorum. Saygı Öztürk'ün bu yazısı namussuzluktur. Bahar Hanım ahlaklı, faziletli bir kadındır. Ali Beye minnettarız Trabzon turizmini ayağa kaldırdı. Bugünden sonra bu namus düşmanını kim muhatap alırsa, gözümde aynı namussuzluğun ortağıdır, haysiyet celladıdır." sözleriyle tepki göstermişti.

Meral Akşener 'namussuzluğa' sahip çıktı

"Gazetecilik" kimliğine sığınarak haddini aşan ifadeler kullanan Öztürk'e İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sahip çıktı.

Rezilliği örtbas etmek isteyen Akşener, bazı çevrelerin hemen her gün tehdit, iftira ve hakaretleriyle karşı karşıya kalındığını iddia etti.

Bununla da yetinmeyen Meral Akşener, “Her gün bir arkadaş kıyma makinesine atılıyor" ifadelerini kullandı.