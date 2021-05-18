Meral Akşener Murat Karayılan’ı masumlaştırdı!
İP Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetme küstahlığında bulundu. Skandal sözler Akit TV’de yayınlanan "Manşetlerin Dili" programında da konuşuldu.
TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, skandal ifadeler kullandı.
Akşener, Gazze'de katliam yapan İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetme küstahlığında bulundu. Akşener "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak için sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadelerini kullandı.
Akşener’in skandal benzetmesi Murat Alan’ın sunurumuyla Akit TV’de yayınlanan 'Manşetlerin Dili' programında ele alındı.
Akşener’in skandal sözlerine tepki gösteren Yeni Akit gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu, İsrail zulmüne en güçlü sesi çıkaran liderin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu kaydetti.