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Meral Akşener Muharrem İnce'ye göz kırptı: Beraber yürümek isterim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalarda bulundu. Akşener, Muharrem İnce ile ittifaka göz kırparak, ''Muharrem İnce'ye saygım sonsuzdur.'' ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 03:55:00 -
Meral Akşener Muharrem İnce'ye göz kırptı: Beraber yürümek isterim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında açıklamalarda bulunan Akşener, Muharrem İnce ile ittifaka göz kırptı.

''İnce'ye saygım sonsuz''

Muharrem İnce ile birlikte yol yürümek istediğini belirten Akşener, ''Muharrem Bey'le en küçük incitme yapmadan ne ben onu, ne o beni, hakikaten o dönemle ilgili ben ondan razıyım. CHP ile ilişki biçimlerini bilemem, yorum da yapamam. Ama ben Hüseyin Baş üzerinden deneme yaptım. Sayın Hüseyin Baş'ın sosyal medya üzerinden talebi oldu. Ben de kendisinin teklifini masaya götüreyim dedim. Masada olmayı arzu etti. Hüseyin Baş'ın şahsı, partisi değil. Dolayısıyla bu genişlemenin doğru olmayacağına dair, kimseyi incitmeden sonuç çıktı. Hafiften bir oylama yaptım genel olarak genişlemeye, Hüseyin Baş'a değil. Ben tekrar söyleyeyim, Muharrem Bey'le 2018'de bir tarafıyla rakip, bir taraftan saygı içerisinde götürdüğümüz yarış inanılmazdı. Ben kendisinden razıyım. Şu anda pozisyonu Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Partisinin ittifak durumu var mı, yok mu onu bilmiyorum. Dolayısıyla 4 gündür nefes alamadım.

Bir ve beraber yol yürütmeyi isterim, kimseyi incitmemeye çalışırım. Muharrem İnce'ye saygım sonsuzdur.'' ifadelerini kullandı.

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