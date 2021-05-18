  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Altın yatırımcıları dikkat! Direnç ve destek noktaları için fiyat verildi
Fenerbahçe'den Aboubakar bombası
Meteorolojiden iki il için kuvvetli sağanak uyarısı
Kardeş ülkenin tatbikatına Türk SİHA'ları damga vurdu
Siyaset Meral Akşener kimin tarafında?
Siyaset

Meral Akşener kimin tarafında?

Başkan Erdoğan'ın siyonist terör devleti İsrail'in başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir tutma küstahlığında bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e AK Parti'den çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:19:00 -
Meral Akşener kimin tarafında?

 yeniakit.com.tr  Ankara 

Dünyanın gözünün içine baka baka Filistinli Müslümanları katleden katil İsrail’in durdurulması için yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral’in Akşener, siyonist lideri Netenyahu benzetmesi yapması tepkiyle karşılandı. Akşener’in siyasi nezaketten yoksun ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan tepki geldi.

Akşener terbiye yoksunu

Filistinli Müslümanları katleden İsrail’in durdurulmasını dünyaya haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşma esnasında, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadelerini kullandı.

Akşenerin terbiyeden yoksun. çirkin ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan tepki geldi. Turan Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir. Utanmazlıktır! Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir! Yazık!" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bahçeli'den flaş seçim açıklaması: 2023 Haziran ayında...
Siyaset

Bahçeli'den flaş seçim açıklaması: 2023 Haziran ayında...

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan MHP Lideri Devlet Bahçeli "CHP yönetimi bozguncudur, milletimiz 2023 Haziran ayında bozg..
Avrupa ülkesi duyurdu: Türkiye katılmak için başvurdu
Dünya

Avrupa ülkesi duyurdu: Türkiye katılmak için başvurdu

Hollanda, Türkiye'nin Avrupa Birliği savunma anlaşması Daimi Yapılandırılmış İşbirliği bünyesindeki bir projeye katılmak istediğini duyurdu...
Türkiye'den hamle üstüne hamle... Rusya sarı ışık yaktı! O ülkede düğmeye bastı
Gündem

Türkiye'den hamle üstüne hamle... Rusya sarı ışık yaktı! O ülkede düğmeye bastı

Koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalışan Türkiye turizm diplomasisi başlattı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay