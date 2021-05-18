Meral Akşener kimin tarafında?

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Dünyanın gözünün içine baka baka Filistinli Müslümanları katleden katil İsrail’in durdurulması için yoğun mesai harcayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral’in Akşener, siyonist lideri Netenyahu benzetmesi yapması tepkiyle karşılandı. Akşener’in siyasi nezaketten yoksun ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan tepki geldi.

Akşener terbiye yoksunu

Filistinli Müslümanları katleden İsrail’in durdurulmasını dünyaya haykıran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin TBMM’de düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşma esnasında, "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" ifadelerini kullandı.

Akşenerin terbiyeden yoksun. çirkin ifadelerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’dan tepki geldi. Turan Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir. Utanmazlıktır! Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir! Yazık!" ifadelerini kullandı.