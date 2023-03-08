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Gündem Meral Akşener kendisine 'Otobüs tepesi dansçısı' diyen Fatih Altaylı'ya övgüler yağdırdı
Gündem

Meral Akşener kendisine 'Otobüs tepesi dansçısı' diyen Fatih Altaylı'ya övgüler yağdırdı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilime ilişkin Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Sunucu Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtlayan Akşener, bir dönem kendisine 'Otobüs tepesi dansçısı' yakıştırmasını yapan Altaylı'yı övmeyi ihmal etmedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 01:40:00 -
Meral Akşener kendisine 'Otobüs tepesi dansçısı' diyen Fatih Altaylı'ya övgüler yağdırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının ilanı sırasında suratı asık, mutsuz bir şekilde objektiflere yakalanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün katıldığı TV yayınında oldukça tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Yüz ifadesiyle ilgili sorulan soruya yanıt veren Akşener, yüzüne gelen ışık ve Kahramanmaraş depremleri nedeniyle suratının asık olduğunu öne sürdü. Ancak bir dakika sonra Fatih Altaylı ile birlikte stüdyoda kahkahalar attı.

Akşener övdü!

Sahnelenen bu riyakar tutum tepkiyle karşılanırken aynı yayında Akşener'den Altaylı'ya "Geçmişte yaptığınız gazetecilik çok kıymetliydi" övgüsü geldi.

Bu gelişme tüm sıcaklığını korurken Akşener'e göre 'kıymetli' gazetecilik örneği sergileyen Fatih Altaylı'nın geçmiş dönemde kaleme aldığı bir yazı ise tüm dikkatleri üzerine topladı.

17 Eylül 1997 tarihinde Hürriyet'te yer alan 'Teke Tek' isimli köşesinde "Örtbas eden Yüksel değil, Akşener" başlıklı bir yazı yazan Altaylı, Meral Akşener'i hakaretvari sözlerle hedef almıştı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Altaylı böyle yazmıştı: "otobüs tepesi dansçısı"

Akşener'i örtbasçılıkla suçlayan Fatih Altaylı, "Anlaşılan o ki, ortada bir örtbas var. Ancak örtbas edilmesi için çabalayan Alaattin Yüksel değil. Doğrudan İçişleri Bakanlığı, ya da dönemin İçişleri Bakanı Meral Akşener... Hani şimdilerde ortada ''Adaletin Zaferi''nden söz ederek dolaşan, otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." demişti.

"Otobüs tepesi dansçısı Meral Akşener..." diyen Fatih Altaylı'nın kıymetli gazeteciliği böylelikle bir kez daha gözler önüne serildi.

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