Meral Akşener kararını verdi! Adayı...

Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı hâlâ netleşmezken, tavrı en çok merak edilen isim olan Meral Akşener'le ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Akşener'in kararını verdiğini, adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu ileri sürdü.

Tezkan, şunları kaydetti:

"En çok sorulan soru şu; Millet İttifakı’nın adayı kim olacak? Daha doğrusu Kılıçdaroğlu aday olacak mı olmayacak mı?

İster istemez haber kanallarının tek gündemi neredeyse bu. Senaryo üzerine senaryo üretiliyor.

Deniliyor ki; Kılıçdaroğlu’nun adaylığına Saadet ve DP gönülden ‘evet’ diyor… Gelecek ve DEVA Partisi ise ‘kerhen evet’ dedi.

Geriye İYİ Parti kalıyor. İYİ Parti taş koyuyormuş.

Neden acaba?

Seçilemeyeceğini düşünüyorlarmış. İYİ Parti teşkilatlarının, İYİ Parti yönetiminin tamamı mı bu görüşte?

Zannetmiyorum…

Peki Akşener ne düşünüyor?

Akşener, Başkanlık Divanı, Genel İdare Kurulu ve milletvekilleri ile ayrı ayrı toplantılar yaparak karar verecekmiş. Böyle söyleniyor.

Bence Akşener kararını verdi… Adayı Kılıçdaroğlu. O halde ne yapmak istiyor diyeceksiniz?

Bir; partisinin kurullarına saygı duyduğu için onları ikna etmeye çalışıyor.

İki; partisinin bir başka parti genel başkanının peşine takıldığı görüntüsü vermemek istiyor. (…)"