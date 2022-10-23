Meral Akşener işte şimdi hapı yuttu! Mithat Sancar'dan 6'lı masa itirafı

HDP Eş Başkanı Sancar, altılı masadan dört partiyle görüştüklerini; ortak aday konusunda istişareler yaptıklarını söyledi. Sancar ayrıca, seçim için öneride bulunduklarını da ifade etti.

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, altılı masadan dört partiyle görüştüklerini söyledi. Katıldığı bir televizyon programında konuşan Sancar, bu görüşmelerde ortak aday konusunda beklentilerini de aktardıklarını ifade etti.

Millet İttifakı'ndaki bu partilerle görüşmelerini "olağan bir temas" olarak niteleyen Sancar, "Arada görüştükleri de oluyor ama bu temaslar bizim geleceğe dönük politikalar için ön gördüğümüz yöntemi karşılamıyor" dedi.

Seçim için öneride bulundu

Söz konusu temasların "HDP'nin seçim stratejisinin altını dolduracak düzeyde olmadığını" da vurgulayan Sancar, şunları söyledi:

"Şunu daha açık söyleyeyim; bu temaslar bizim ilan ettiğimiz seçim stratejimizin altını dolduracak düzeyde değil. Bizim belirlediğimiz bir stratejimiz var; 27 Eylül 2021'de bir deklarasyonla bunu açıkladık. Cumhurbaşkanlığı seçimi için bir yöntem de önerdik.

Ortak aday konuşulmuş

Ortak aday için neler bekliyoruz, istiyoruz diye. Neler istiyoruz söyledik; açık müzakere, doğrudan diyalog ve belli başlıklarda mutabakat arayışı. Bu başlıkları da deklarasyonda sıraladık."

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