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Gündem Meral Akşener 'İlk defa konuşuyorum" diyerek seçimle ilgili itirafta bulundu
Gündem

Meral Akşener 'İlk defa konuşuyorum" diyerek seçimle ilgili itirafta bulundu

Yeniakit Publisher
2023-07-29 08:08:00 -
Meral Akşener 'İlk defa konuşuyorum" diyerek seçimle ilgili itirafta bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2 ay önce yapılan genel seçimlerle ilgili "ilk kez konuşuyorum" dedi ve ekledi: Lamı cimi yok, kaybettik.

Eskişehir’den Uluborlu’ya geçen Meral Akşener ilk olarak Belediye Başkanı Aziz Tuna’yı makamında ziyaret etti. Başkanlık makamında İl Başkanı Hasan Büyükçam ve ilçe başkanları ile basına kapalı toplantı yapan Akşener daha sonra ilçede esnafları ziyaret etti.

"HALK BU SEÇİMDE BİZE SEN MUHALEFETTE KAL DEDI"

Mayıs ayında gerçekleştirilen Meclis ve Cumhurbaşkanlığı seçimini ve Cumhurbaşkanı ve AK Parti  Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden seçildiğini hatırlatan Akşener, "Halkın tercihi karşısında ben suçlu aramam ancak onun karşısında selam dururum. Halkın kararının başımızın üstünde yeri vardır. Halk bu seçimde bize 2018 yılında olduğu gibi 'Sen muhalefette kal' dedi. Muhalefet nedir? Halkın sözcülüğüdür. Biz sizin adınıza iktidarı kontrol edecek ve eksikliklerini dile getireceğiz. Bakın göreceksiniz bundan sonra bir an bile peşlerini bırakmayacağız" dedi.

"LAMİ CİMİ YOK KAYBETTİK"

"Şu neden böyle oldu, bu neden böyle oldu? İşte efendim sürekli bir eleştiri. Derken 8 ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Şimdi sonuç itibarıyla kaybettik. Lamı cimi yok kaybettik. Bu kaybetmeyi 'Vay efendim seçmen bize niye oy vermedi' diyerek saygısız bir dille seçmeni, aziz milletimizi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görürüm. Seçmen öyle bir karar verdi ki can baş üstüne."

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