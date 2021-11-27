Meral Akşener, gurbetteki Türkleri tahkir etti! 'Avrupa'nın Covid'li hastaları'

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'a, ihtiyaç duyulması halinde Avrupa'da yaşayan Türk Covid-19 hastalarının ülkemizde tedavi edilebileceğini söyledi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bakan Koca'nın bu teklifini "siyasete" alet ederek hedef aldı.

Avrupa'da yaşayan Türkler için 'çirkin' ifadeler!

Bakan Koca'nın sözlerini, ülkemizdeki göçmen vatandaşları örnek göstererek hedef alan Akşener, "Sayın Erdoğan’ın ülkemizi sığınmacılar için bir hendeğe çevirmesi yetmedi, şimdi de siz mi çıktınız? Avrupa’nın Kovidli hastalarını kabul etmek ne demek? Milletimizi, sağlıkçılarımızı yeni varyantlarla karşılaşma riskine nasıl sokarsınız!" dedi.

Bakan Koca: Siyaset yaptığınız konu Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızın sağlığı!

Fahrettin Koca, İP'li Akşener'in sözlerine Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi. Meral Akşener'in, Avrupa'da yaşayan 5 milyon Türk vatandaşı üzerinden "siyaset" yapmasını eleştiren Bakan Koca, "Sn. Meral Akşener, üzerinde siyaset yaptığınız konu, Avrupa’da yaşayan 5 Milyon insanımızdan Covid-19’a yakalananların İstanbul’da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur. Alman Sağlık Bakanı yoğun bakım kapasitelerinin dolmaya başladığını açıkladı." dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Bakan Koca'ya, şu sözlerle teşekkür etmişti:

"Pandemiyi yalnızca dayanışma ile yenebiliriz. Zorlu kış aylarıyla karşı karşıya kalmışken sağlık sistemleri ve yoğun bakımları sıkıntılı durumda olan Avrupa ülkelerinden ihtiyaç duyulması halinde Kovid-19 hastalarının alınabileceğine ilişkin cömert teklifinden dolayı Dr. Fahrettin Koca'ya ve Türkiye'ye müteşekkirim. Türkiye, pandeminin başından beri 160 ülke ve 29 uluslararası kuruluşa Kovid-19 malzemesi göndererek ve 11 ülkeye 2 milyon dozu aşkın aşı hibe ederek önemli bir küresel dayanışma örneği gösterdi. Dr. Koca ve Türkiye'ye teşekkürler."