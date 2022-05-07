Meral Akşener gençlerle buluşup göçmen provokasyonuna ortaklık etti

Gençlerle bir araya gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, göçmen provokasyonuna ortaklık etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Türkiye'de fitilini ateşlediği mülteci provokasyonuna muhalif partilerden de destek geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Gençler İçin Gençlerle Beraber" programı kapsamında beşinci kez gençlerle buluştu. Akşener provokatif sorularıyla gençleri göçmenlere karşı kışkırtmaya çalıştı.

Akşener provokatif sorularıyla gençleri kışkırttı

Akşener’in “Ne olmasını isterdiniz” sorusu üzerine bir genç, “Tek bir hayalim var benim yanıma bir Suriyeli bir Afganlı dükkan açtığı zaman vergiden muaflar. İnşallah onlar gibi bir değer görürüm. Kendi ülkemde mülteci olarak kalmak istemiyorum” derken; bir başkası da “Hayal kurmak hayal oldu” diye konuştu.