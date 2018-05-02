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Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, cumhurbaşkanı  adaylığı için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:45
Meral Akşener, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusu yaptı

İYİ PartiGenel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem  Milletvekili Genel Seçimleri'nde, cumhurbaşkanı adaylığı başvurusunu yapmak üzere  parti yetkilileriyle YSK'ye geldi.

Meral Akşener'in gelişinden önce kurum önünde toplanan partililer,  Akşener'e sloganlarla destek verdi.

Akşener, başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, 100 bin imzayla  aday olmak için YSK'ye müracaat ettiğini belirterek, "Allah hayırlı etsin, Allah  tamamına erdirsin. Hepimize, milletimize, bizlere hayırlı olsun. Türkiye iyi  olacak." dedi.

100 BİN İMZA TOPLANACAK

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilecekler  bugün saat 17.00'ye kadar YSK'ye başvurabilecek.

YSK, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmen tarafından aday gösterilmek  isteyenlerin adaylık başvurularını inceleyerek, eksiklikleri ve adaylıkları  reddedilenleri, adaylara saat 23.00'e kadar bildirecek.

Seçmen tarafından aday gösterilenler için gerekli 100 bin imzanın 4-9  Mayıs tarihlerinde toplanması gerekecek, seçmen bu süre içinde ilçe seçim  kurullarına imza verecek.

Seçmen tarafından aday gösterilmek için YSK'ye ilk başvuruyu dün Vatan  Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yapmıştı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bugün cumhurbaşkanı adaylığı için başvuruda bulunacak.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 11:45
  1. Meral Akşener

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