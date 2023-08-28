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Medya Meral Akşener çıldıracak! Öyle bir şey yaptı ki...
Medya

Meral Akşener çıldıracak! Öyle bir şey yaptı ki...

Yeniakit Publisher
2023-08-28 11:53:00 -
Meral Akşener çıldıracak! Öyle bir şey yaptı ki...

Soros’un fonladığı t24’te kalem oynatan Yalçın Doğan, son çıkışı muhalifleri çıldırtan Meral Akşener’e verdi veriştirdi.

Soros’un fonladığı t24’te kalem oynatan Yalçın Doğan, son çıkışı muhalifleri çıldırtan Meral Akşener’e verdi veriştirdi. Akşener’in “hezeyan hâlinde” olduğunu belirten Doğan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Dört milyon memur, iki buçuk milyon memur emeklisi, aileleriyle birlikte on sekiz, yirmi milyon dolayında geniş bir kitle.

Onların kaderini belirleyecek Hakem Kurulu ilk toplantısını yaparken...

Aynı gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyon’da konuşuyor.
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14 ve 28 Mayıs’ta muhalefetin aldığı ağır yenilgi sonrasında ilk kez geniş açıklamalarda bulunan Meral Akşener’e bakıyorum...

Akşener bildiğimiz Akşener!..

İki yıla aynı masada oturduğu CHP’ye, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na bol bol giydirirken...

Konuşmasının başında AKP’nin ekonomik macerasını ve göçmen politikasını eleştiriyor. 

Seçim yenilgisini değerlendirdiği bölümlerdeki ifadeleri daha önce devirdiği Altılı Masa’yı sanki ikinci kez deviriyor gibi. (…)

Hezeyan hâlinde de olsa, yanlışlar ve doğrular iç içe giriyor.

Yenilginin stresini, toplumun yarısı gibi, o da üstünden atabilmiş değil.

(…) Muhalefet hala, hepsi dahil, muhalefet olabilmiş değil.”

 

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Yorumlar

KEMALİST

MERAL HANIM, 6'LI MASA FALAN DEVİRMEDİ. KEMAL BEY ,BEKLEDİ BEKLEDİ! BEKLEDİ 11 İLDE DEPREMİ GÖRÜNCE AYLARCA ADAYLIK TARTIŞMASI, YARATTIĞI MASADA ABİR SABAH BASKINIYLA BİZ İMZALADIK SEN BURAYA İMZA ATACAKSIN DİYOR, SONRA MERAL HANIMDA AMA BUNU PARTİMLE KONUŞAYIM DİYOR. ZATEN İMZALASA DÖNDÜĞÜNDE KIYAMET KOPACAK, KEMAL BEYE, MUHALİFLER OLMAKTADIR PARTİSİNDE EE BOŞUNAMI DMEKTE KADIN PARTİLİLERİMLE BİR KONUŞAYIM SİZİN ADAYLINIZ YOLUNDA GÖRÜŞME KARARI ALMIŞTIK! ŞİMDİ O MUHALİF KESİMDE BULDU NİR YOL GÜNAH KEÇİSİ ARAMIŞLARDIR KENDİLERİNE HAYATIMDA MERAL HANIM KADAR PARTİSİNE SAYGILI SADIK BİR KADIN ÇOK AZ ÇIKAR...!BU KEMAL BEY CAMBAZLIĞI BAŞKADA BİR ŞEY DEĞİL BİZİM BASIN İÇİNDE ALGICI BİR BASIN BUKADAR OLUR KONULARI SAPTIRAN GERÇEĞİ YAZAMN SÖZDE GİT SOR CEBİNDE UTANMADAN BASIN KİMLİĞİ TAŞIRIM DER...YAZIK...
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