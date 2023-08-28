Meral Akşener çıldıracak! Öyle bir şey yaptı ki...

Soros’un fonladığı t24’te kalem oynatan Yalçın Doğan, son çıkışı muhalifleri çıldırtan Meral Akşener’e verdi veriştirdi. Akşener’in “hezeyan hâlinde” olduğunu belirten Doğan, yazısında özetle şunları kaydetti:

“Dört milyon memur, iki buçuk milyon memur emeklisi, aileleriyle birlikte on sekiz, yirmi milyon dolayında geniş bir kitle.

Onların kaderini belirleyecek Hakem Kurulu ilk toplantısını yaparken...

Aynı gün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Afyon’da konuşuyor.

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14 ve 28 Mayıs’ta muhalefetin aldığı ağır yenilgi sonrasında ilk kez geniş açıklamalarda bulunan Meral Akşener’e bakıyorum...

Akşener bildiğimiz Akşener!..

İki yıla aynı masada oturduğu CHP’ye, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu’na bol bol giydirirken...

Konuşmasının başında AKP’nin ekonomik macerasını ve göçmen politikasını eleştiriyor.

Seçim yenilgisini değerlendirdiği bölümlerdeki ifadeleri daha önce devirdiği Altılı Masa’yı sanki ikinci kez deviriyor gibi. (…)

Hezeyan hâlinde de olsa, yanlışlar ve doğrular iç içe giriyor.

Yenilginin stresini, toplumun yarısı gibi, o da üstünden atabilmiş değil.

(…) Muhalefet hala, hepsi dahil, muhalefet olabilmiş değil.”