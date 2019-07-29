Meral Akşener çerez yer gibi adam yiyor
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinin TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden alınması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partideki daha önce "yediği" isimleri hatırlattı.29 Temmuz 2019 Pazartesi 21:18
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında Türkiye'nin iradesini temsil ettiğini söyleyerek CHP ve HDP ile ittifak halindeki İYİ Parti'de şimşekleri üzerine çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından görevinden alındı.
Partinin kuruluşunda yer alan birçok ismi kendi koltuğu için harcamaktan çekinmeyen Meral Akşener, bu kez Ağıralioğlu'nun milli bir söylemde bulunmasını hazmedemedi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden el çektirdi.
Akşener'in adam harcaması ilk değil
Daha önce de birçok ismi partide dışlayan Akşener, partinin kuruluşunda bulunan pek çok ismi ya istifaya zorladı, ya da istifaları için ortam hazırladı.
Partinin kuruluşunda etkin olmalarına rağmen sonradan partiden istifa etmek zorunda kalan isimler arasında; Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, emekli Albay Ali Türkşen, Nevzat Bor, Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker, Tamer Akkal gibi isimler yer aldı.
Seçim yenilgisinin faturasını da teşkilatlara kesti
24 Haziran seçimlerinin ardından yenilginin faturasını teşkilatlara kesen Akşener, İYİ Parti’de il ve ilçe başkanları ile yönetimlerini istifa ettirmişti
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