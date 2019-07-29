Meral Akşener çerez yer gibi adam yiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışında Türkiye'nin iradesini temsil ettiğini söyleyerek CHP ve HDP ile ittifak halindeki İYİ Parti'de şimşekleri üzerine çeken İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından görevinden alındı.

Partinin kuruluşunda yer alan birçok ismi kendi koltuğu için harcamaktan çekinmeyen Meral Akşener, bu kez Ağıralioğlu'nun milli bir söylemde bulunmasını hazmedemedi ve İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden el çektirdi.

Akşener'in adam harcaması ilk değil

Daha önce de birçok ismi partide dışlayan Akşener, partinin kuruluşunda bulunan pek çok ismi ya istifaya zorladı, ya da istifaları için ortam hazırladı.

Partinin kuruluşunda etkin olmalarına rağmen sonradan partiden istifa etmek zorunda kalan isimler arasında; Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri, emekli Albay Ali Türkşen, Nevzat Bor, Hayati Arkaz, Fatih Mehmet Şeker, Tamer Akkal gibi isimler yer aldı.

Seçim yenilgisinin faturasını da teşkilatlara kesti

24 Haziran seçimlerinin ardından yenilginin faturasını teşkilatlara kesen Akşener, İYİ Parti’de il ve ilçe başkanları ile yönetimlerini istifa ettirmişti