Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Meral Akşener Bağcılar'da!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saldırıya uğrayan partilileri ziyaret etmek üzere Bağcılar'a geldi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:00
Meral Akşener Bağcılar'da!

İYİ Parti standında görev yapan partililer dün akşam saatlerinde bir grup tarafından bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 ağır 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve parti kademesinde çok sert tepkiler gerdi. "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir" diyen Akşener, bugün Ankara'daki programlarını iptal ederek İstanbul'a geldi.

GERİ ADIM ATMAYIZ

Saldırıya uğrayan Bağcılar İlçe Teşkilatını ziyaret eden Akşener'i, burada partililer karşıladı.Parti binasına girmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, "Elbette can kayı olmaması tesellimizdir. Biz, Türkiye gerildiği bu ortamdan kurtulsun diye yola çıktık.Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit saldırı bizleri geriye götürmeyecek. 24 yıllık siyasi hayatımda geri adım atmadım bunu herkes bilir. İktidara seçmenlerimizin can güvenliğini garantiye alma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 18:00
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Meral Akşener

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fransızlar batıyor! Air France tarihten siliniyor
    1. Fransızlar batıyor! Air France..
    2. Çocuklarda marka takıntısına dikkat!
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emine..
    4. THY'den bir ilk daha!
    5. Meral Akşener Bağcılar'da!
    6. Japon devi üretimi bırakıyor!
    7. İşte CHP-HDP kardeşliği
    8. Karamollaoğlu'na destek mi veriyor?..
    9. AK Parti'li vekil canlı yayındayken..
    10. AK Parti'de düğün heyecanı! İki isim..
    11. Kenan Sofuoğlu kimdir? Erdoğan neden..
    12. Bomba denilince başkası kaçar bizim..
    13. Türkiye 2. sıraya yükseldi
    14. Soğan deyip geçmeyin! Bir sağlık iksiri
    15. Diyarbakır'da öğrenci servisi..
    16. Sivas'ta kazan patladı halk dağılan..
    17. Damadın şansızlığı nikaha engel olamadı
    18. Pişkin hırsızlardan gazetecilere şok!..
    19. Aydın Doğan Türkiye'ye dönüyor!
    20. 24 Haziran AK Parti Mersin..
    Kuveyt Türk
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    Türklere böyle seslendi: Ülkeme gelin ve beni arayın
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Karamollaoğlu ve Perinçek son imza sayısını belli oldu
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı
    Dünyaya gövde gösterisi yaptı! Türkiye de satın aldı