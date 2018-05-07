Meral Akşener Bağcılar'da!

İYİ Parti standında görev yapan partililer dün akşam saatlerinde bir grup tarafından bıçaklı ve silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1 ağır 5 kişi yaralandı. Saldırının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Akşener ve parti kademesinde çok sert tepkiler gerdi. "Hiçbir saldırı veya tehdit bizi çıktığımız iyilik yolundan döndüremeyecektir" diyen Akşener, bugün Ankara'daki programlarını iptal ederek İstanbul'a geldi.

GERİ ADIM ATMAYIZ

Saldırıya uğrayan Bağcılar İlçe Teşkilatını ziyaret eden Akşener'i, burada partililer karşıladı.Parti binasına girmeden önce basın mensuplarının sorularını cevaplayan Akşener, "Elbette can kayı olmaması tesellimizdir. Biz, Türkiye gerildiği bu ortamdan kurtulsun diye yola çıktık.Biz bu yolda ilerlerken hiçbir tehdit saldırı bizleri geriye götürmeyecek. 24 yıllık siyasi hayatımda geri adım atmadım bunu herkes bilir. İktidara seçmenlerimizin can güvenliğini garantiye alma çağrısında bulunuyorum" ifadelerini kullandı.