Meral Akşener asgari ücret için rakam verdi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Enflasyon oranı yüzde 40'a yaklaşan enflasyon oranı hedefi 36'larda olan ülkelerde tek zam çalışanları korumaz. Çalışanlara refah payı vermediğiniz sürece milletimiz enflasyon altında. Ocak ve Temmuz aylarında yılda 2 defa belirlenmesi konusunda ısrarcıyız.

Miktar belirlenirken Türk-İş'in açlık sınırı rakamlarının esas alınmasını istiyoruz. Sadece enflasyon oranında yapılan artış yetmez. Büyüme oranında refah payı da verilmelidir.

İYİ Parti olarak asgari ücret talebimiz 2024 yılı ocak ayı için 17 bin lira, temmuz ayı için ise 20 bin 500 liradır.

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