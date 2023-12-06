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Meral ablası, Ekrem'i de taşlamaya başladı! 'Paris'i vadedip Cakarta kaosuna mahkum ediyorlar'

Yeniakit Publisher
2023-12-06 19:56:00 - 2023-12-06 20:09:15
Meral ablası, Ekrem'i de taşlamaya başladı! 'Paris'i vadedip Cakarta kaosuna mahkum ediyorlar'

Seçimlerden önce abla-kardeş pozu veren Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arası, İYİ Parti'nin yerel seçim kararının ardından açıldı. Akşener isim vermeden İmamoğlu'nu eleştirerek, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar" dedi.

İYİ Parti, Özgür Özel'in koltuğa geçtiği CHP'nin ittifak çağrısına kapıları kapattı. İYİ Parti'nin yerel seçimlerde 81 ilde kendi adayları ile girme kararı almasının ardından Meral Akşener'in açıklaması merak konusu oldu.

Bugün partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, seçimlerden önce 'abla-kardeş' pozu verdiği İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

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Akşener, özellikle büyükşehirlerde yaşanan ulaşım aksaklığını eleştirdi.

Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Akşener, daha sonra yerel seçimlerden önce verilen vaatlere değindi.
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"Paris'i vadediyorlar Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar"

Akşener, "Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." şeklinde konuştu.

İmamoğlu'nu eleştiren Akşener, bu kez de İyi Parti'nin seçilmesi durumunda vaatlerini sıraladı.

Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin toplu taşıma hizmetlerinden faydalanmasında ücret düzenlemesi yapacaklarını söyleyen Akşener, "Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız." şeklinde konuştu.

Yerel seçim vaatlerini sıraladı

Akşener'in yerel seçim vaatleri şu şekilde:

"Aziz milletim yetkiyi aldığımız şehirlerimizin tamamında; Ulaşım hizmetlerinin kalitesini; erişim, yaygınlık, zaman, konfor ve açısından artıracak; toplu taşımayı, tüm hemşehrilerimiz için cazip hâle getireceğiz. Öğrenci, 65 yaş üstü, engelli, şehit yakını ve gazilerin; toplu taşıma hizmetlerinden, faydalanmasında; ücret düzenlemesi yapacağız. Öğrencilerimize, günün belirli saatlerinde, ücretsiz ulaşım imkanı sağlayacağız. Büyükşehirlerimizde metro ve hafif raylı taşıma ağlarını, genişletecek ve yaygınlaştıracağız. Belediye otobüslerinin, hizmet kalitesini ve sefer sayılarını artıracak; kapsama alanını da kentin merkezinden, uzak noktalara doğru genişleteceğiz. Şehir içi ulaşım ağı ile; otogar, tren garı, havalimanı gibi, şehir dışı ulaşım merkezlerinin birbiriyle entegrasyonunu sağlayacağız. Ayrıca denize kıyısı olan şehirlerimizde; coğrafi koşulların, imkân verdiği ölçüde deniz yolu ulaşımını yaygınlaştıracağız."

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