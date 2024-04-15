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Ekonomi Merakla bekleniyordu! İşsizlik rakamları açıklandı
Ekonomi

Merakla bekleniyordu! İşsizlik rakamları açıklandı

Yeniakit Publisher
2024-04-15 10:37:00 -
Merakla bekleniyordu! İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayı işsizlik rakamlarını kamuoyu ile paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Türkiye'de işsizlik oranı, şubatta bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 oldu

İşsizlik, ocak ayında yüzde 9,1 olarak kaydedilmişti.

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu.

İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,3 iken kadınlarda yüzde 11,3 olarak tahmin edildi.
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İstihdam oranı 49,3 

İstihdam edilenlerin sayısı şubat ayında bir önceki aya göre 147 bin kişi artarak 32 milyon 423 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,5, kadınlarda yüzde 32,5 olarak kaydedildi.

İşgücüne katılım oranı değişmedi

İşgücü şubat ayında bir önceki aya göre 38 bin kişi artarak 35 milyon 501 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 54 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,7, kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

Genç nüfusta işsizlik geriledi

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 15,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 13,4, kadınlarda ise yüzde 19,6 olarak tahmin edildi.

Çalışma süresi 43,5 saat

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi şubat ayında bir önceki aya göre 0,2 saat artarak 43,5 saat oldu.

Atıl işgücü oranında düşüş

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak yüzde 24,5 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 16,3 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı yüzde 17,6 olarak öngörüldü.

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