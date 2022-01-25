Merakla bekleniyordu! Elon Musk'tan Türkiye ilanı

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, Türkiye için harekete geçti. Şirket aralarında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da olduğu 10 şehirde şarj istasyonu konumu ekledi. İşte detaylar...



Tesla'nın resmi internet sitesinde bulunan süper şarj istasyonlarının yerlerini gösteren listede İstanbul, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Edirne, Hendek (Sakarya), İzmir ve Konya şehirlerinin yer aldığı görüldü.

Şirketin halihazırda ABD ve Avrupa pazarlarında satışına devam ettiği Model S, Model 3, Model X ve Model Y elektrikli otomobillerini Türkiye’ye getirmesi bekleniyor.

İş ilanları yayınlandı

TRT Haber'de yer alan habere göre elektrikli araç devi, yeni model araçlarını Türkiye’de satışa çıkarmadan önce iş ilanları yayınlamaya başladı. Tesla iş ilanlarında ofis müdürü ve iki satış danışmanı arandığı görülüyor.