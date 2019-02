Merakla beklenen stat için flaş karar

1'inci Lig'de şampiyonluk yarışı veren Denizlispor'da uzun süredir beklenen stat müjdesi geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, iç saha maçlarının oynandığı Denizli Atatürk Stadı'nın yıkılıp yerine millet bahçesi yapılacağını, bu yıl yeni stadyumun temellerini atacaklarını duyurdu.

Denizlispor'un kentin en önemli markalarından olduğunu belirten Başkan Zolan, "Yeni stadımızın projesi bitmek üzere. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan müjdesini verdi. Konuyu milletvekillerimizle birlikte takip ediyoruz. 2019 yılında stadın temellerini atacağız. İnşallah kentimize yeni bir stat kazandıracağız. Ayrıca Denizlispor'un Süper Lig'e yükselmesi için desteklerimiz sürecek" dedi.

"Biz stadımızın bir an önce yapılmasını istiyoruz"

Projeleri yayınlanan yeni stadın çok güzel olduğunu vurgulayan Başkan Ali Çetin ise bir an önce yeni tesise kavuşmak istediklerini dile getirdi. Ali Çetin, "Açıklanan yeni stadyum projesi çok güzel bir karar. Biz de bir an önce stadımızın yapılmasını istiyoruz. Hedefimiz bu sezon sonunda Süper Lig'e çıkmak. Maçlarımızı, oluşturulacak güzel atmosferde oynamalıyız. Şehrimizin modern bir stada ihtiyacı vardı. Denizli kenti her şeyi hak ediyor. Bizim için sevindirici bir haber oldu. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.