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Merakla beklenen Payitaht dizisine ünlü isimler dahil oldu!

TRT 1'de cuma akşamları izleyiciyle buluşan Payitaht Aldülhamid dizisinin kadrosuna Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı.

24 Ağustos 2018 Cuma 14:04
Merakla beklenen Payitaht dizisine ünlü isimler dahil oldu!

TRT'nin cuma akşamları seyirciyle buluşan fenomen dizisi "Payitaht Abdülhamit"in yeni sezon çekimleri bayram sonrası başlıyor. Sürükleyici konusuyla dikkat çeken Es Film imzalı dönem dizisinin kadrosuna peş peşe birbirinden güçlü oyuncular katıldı.

5 YENİ OYUNCU DAHİL OLDU

Bülent İnal'ın başrolünü oynadığı dizinin ekibine ilk olarak geçen günlerde ödüllü oyuncu Hakan Yufkacıgil katılmıştı.

Emre Konuk'un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin kadrosuna son olarak Güven Kıraç, Gürkan Uygun, Başak Daşman, Erdem Ergüney ve Alay Cihan katıldı. Eylül sonunda yayınlanması planlanan dizide Güven Kıraç "Vambery"yi, Gürkan Uygun "Halil Halid"i, Başak Daşman "Şivenaz Hatun"u, Erdem Ergüney "İzzet Holo Paşa"yı,Alay Cihan ise "Trabzonlu Ali Paşa"yı oynayacak.

 

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 14:04
  1. Trabzon
  2. Güven Kıraç
  3. Gürkan Uygun
  4. Başak Daşman
  5. Erdem Ergüney
  6. Alay Cihan
  7. Payitaht Aldülhamid

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