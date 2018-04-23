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Merakla beklenen otomobil Eclipse Cross Türkiye'de

Otomobil tutkunlarının merakla beklediği yeni jenerasyon otomobillerinin ilki olan yeni coupe SUV modeli Eclipse Cross, 131 bin-199 bin fiyat aralığında satışa sunuldu.

23 Nisan 2018 Pazartesi 08:38
Merakla beklenen otomobil Eclipse Cross Türkiye'de

Dikkat çekici tasarımı, benzersiz sürüş dinamikleri ve inovatif detayları ile öne çıkan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un, tamamen bir SUV oyuncusu olma yolundaki yeni konumlandırmasının ve yeni ürün stratejisinin de önemli adımını oluşturuyor.

BENZERSİZ SÜRÜŞ DENEYİMİ

Coupe tasarımı, keskin ve maskülen hatlarının yanı sıra, benzersiz bir sürüş deneyimi sunan Eclipse Cross, Mitsubishi Motors’un yeni dizayn felsefesinin startını verirken, içinde bulunduğu SUV segmentine yenilikçi özellikler getiriyor. Eclipse Cross, markanın 40 yıllık SUV uzmanlığı, 80 yıllık 4x4 geçmişi ve 30 yıllık All-Wheel-Control (S-AWC) teknolojisinden güç alıyor.

HEDEF 4 KAT BÜYÜMEK

Eclipse Cross’un Türkiye lansmanında Temsa Motorlu Araçlar Genel Müdürü Levent Akpulat, Mitsubishi Motors’un 2017’de globalde yüzde 10 büyüdüğünü belirtti. Akpulat, “Türkiye olarak gerçekleştirdiğimiz Eclipse Cross lansmanı ile yılda 2 bin 000 adet Eclipse Cross satışı gerçekleştirerek binek araç kategorisindeki satışlarımızı 4 kat artırmayı hedefliyoruz” dedi.

“TOZU DUMANA KATACAĞIZ”

Tozu dumana katmaya geldiklerinin altını çizen Akpulat, “Çok iddialı geliyoruz. Eclipse Cross, beş farklı donanım seviyesinde satışa sunuldu. Ayrıca araçlarımızda sekiz ayrı renk seçeneği bulunuyor. Özel rengimiz ise ‘Elmas Kırmızısı’. Bu harika rengi elde edebilmek için yedi kat boya kullanıldı. 2018 yılının sonuna kadar bin 200 adet, 2019 senesinde ise 3 bin tane Eclipse Cross satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 08:38
  1. Levent Akpulat
  2. Mitsubishi Motors

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