Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı yayınlandı! İşte çok konuşulacak detay...

Kuruluş Osman'ın merakla beklenen ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu. TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı Diriliş Ertuğrul'un devam dizisi olan Kuruluş Osman 1.bölüm fragmanında çok ayrıntı verilmedi.

"O; kutlu bir hilalin gölgesinde mazluma adalet, nice dert sahibine derman oldu. Cenk meydanında gazi, Oğuz kavlince devlet oldu" sözleri dizinin tanıtımına damga vurdu

İlk sezonda Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu işleyecek Kuruluş Osman savaş sahneleri ve tarihi işleyişiyle yine izlenme rekorları kırmayı hedefliyor. ATV

ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman 1. sezon çekimleri başladı. İşte yeni bölüm ile ilgili tüm merak edilenler...

Tanıtıma damga vuran sözler

Unutma yolumuz ezelden ebede kadardır. Gayemiz gönüller yapmaktır. Davamız kul olmaktır. Ey oğul Hilal'in gölgesin adalet ol, merhamet ol, derman ol, gazi ol, devlet ol. Ey oğul millete bey olasın, mazlumlara Fatih olasın, zalimlere Yavuz olasın, diyarlara Süleyman olasın, devlet-i ebed müddet olasın.

Dizinin ismi değiştirildi

Diriliş Ertuğrul'un ardından Diriliş Osman olarak devam etmesi beklenen dizinin ismi Kuruluş Osman olarak değiştirildi.

Ne zaman başlayacak?

YapımcılığıMehmet Bozdağ'ın üstlendiği Diriliş Ertuğrul'un devamı olan Kuruluş Osman, ATV ekranlarında yerini alacak. Kuruluş Osman 1.sezonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi Ekim ayı itibariyle izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman dizisinin seti İstanbul ilinin Beykoz ilçesine bağlı Riva'da kurulan platoda çekiliyor. Dizinin çekim yerinde devasa kaleler, hanlar,

hamamlar, camiler, kiliseler, en ince ayrıntısına kadar titizlikle inşa edildi. Şu anda Avrupa'nın en büyüğü olan platoda 60 ayrı marangoz ekibi çalışıyor.

Dizide 800 metrelik yapay göl ise koca bir nehir olarak aktarılacak. Şuanda Kuruluş Osman dizi setinde 1500 kişi birinci sezon içim hummalı bir şekilde çalışıyor.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosu

Yeni sezonu merakla beklenen Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosu güçleniyor. Savaş sahneleriyle izlenme rekorları kırmayı hedefleyen Osman büyük değişikliklere gidiyor.

İşte Kuruluş Osman'ın ilk sezonunda kadroda yer alacak isimler

Aslıhan Karalar

Ragıp Savaş

Ayşegül Günay

Hazal Subaşı

Saruhan Hünel