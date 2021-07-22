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Eğitim Merak öğrenmenin en önemli belirleyicisi
Eğitim

Merak öğrenmenin en önemli belirleyicisi

Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Meltem Narter, öğrenme kavramını ele aldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 15:53:00 -
Merak öğrenmenin en önemli belirleyicisi

Narter, “Öğrenme, kişinin bilgisinde veya davranışında oluşan nispeten kalıcı değişikliklerdir. Burada sözü edilen değişikliğin süresi kısa değil, uzun vadelidir. Değişim bellekteki bilginin içeriğinde ve yapısında veya kişinin davranışındadır. Değişimin nedeni de yorgunluk, motivasyon, ilaçlar, fiziksel durum veya fizyolojik müdahaleden ziyade kişinin çevresiyle ilişkisi neticesinde oluşan deneyimidir” dedi.

Düşünceler nasıl oluşuyor?

Narter, “Yeni bilgiler ile çevreden gelen etkilerin bireylerin önceki öğrenme deneyimlerine ve sosyal etkilere bağlı olarak yorumlanması düşünceleri, inançları meydana getirir. Bu da her bireyin kendi gerçekliği veya bir deyişle hayatı görme biçimi haline gelir. Daha genel bir tanımla öğrenme yeni düşünme biçimleri, bilgiler, davranışlar, beceriler, değerler, tutumlar ve tercihler edinme sürecidir” şeklinde konuştu. Narter, insanın örgün eğitimden sonra ve hayatı süresince deneyimlediği bilgilerin ve becerilerin sürekli gelişimi biçiminde olarak tanımlanabilir” diye konuştu. İnsan davranışını ve zihnini anlamanın psikoloji biliminin temel gayesi olduğunu kaydeden Narter, “Psikoloji alanında yapılan ilk çalışmalar zihni anlamaya yönelik iken 1950’lerde mevcut yöntemlerle bunun anlaşılamayacağı göz önünde bulundurularak gözlemlenebilen davranışların incelenmesi fikri öne çıkmıştır. Bu süreçte olan biteni anlamak için insanın nasıl öğrendiği üzerinde durulmuştur” açıklamalarında bulundu.

Farklılık gösteriyor

Merakın insanın ve bilimin ilerlemesini sağlayan en temel faktör olduğunu da vurgulayan Narter, şunları söyledi: “Tür olarak geldiğimiz noktayı, merakımıza borçluyuz. Aslında merakla olan ilişkimizi yönetme biçimimizdeki başarımıza borçluyuz. Dolayısıyla merak, özellikle bilgi bağlamında ele aldığımızda öğrenmenin en önemli belirleyicisidir. Daha önce de değindiğimiz gibi öğrenme motivasyonunu arttıran bir etkendir, kişinin edinilecek bilgi veya davranışın değerine yönelik inancıdır. Bu değerin belirlenmesinde ise merak önemli bir rol oynar. Ancak insan olarak her bir bireyin de aynı pozisyonda olmadığı aşikârdır. Bunun temel sebeplerinden biri de öğrenme merakının kişiden kişiye farklılık göstermesidir. Aynı ailede yetişen farklı bireylerin bilgi ve beceri açısından farklı noktalarda olabildiğini birçok örnekte görebiliriz. Bu da öğrenme merakının kişiden kişiye farklılık göstermesinin en görünür sonucudur.”

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