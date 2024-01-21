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Gündem Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) Ankara'da gören 28 Şubat artıkları tutuştu!
Gündem

Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) Ankara'da gören 28 Şubat artıkları tutuştu!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 23:19:00 -
Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) Ankara'da gören 28 Şubat artıkları tutuştu!

Menzil Şeyhi Seyyid Muhammed Saki Hazretleri (k.s.), Ankara'da Serhendi Genel Merkezi'nde müridanıyla buluştu.

Seyyid Abdulbaki El Hüseyni Hazretleri'nin (k.s.) ahirete irtihalinden sonra halifesi olarak irşad vazifesini devralan Seyyid Muhammed Saki Hazretleri (k.s.), Ankara'ya gitti.

Ankara'daki Serhendi Merkezi'ni ziyaret eden Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) kalabalık bir grup ziyaret etti.

Menzil gönüllüleri, kimseye zararları olmadan Seyyid Muhammed Saki Hazretleri'ni (k.s.) ziyaret etmenin mutluluğunu yaşarken, 28 Şubat artıkları muhabbetin görüntüsünden rahatsız oldu.

Birgün'den İsmail Arı'nın gündeme getirdiği görüntülerle darbeci artıkları hakarette birbiriyle yarıştı.

Adeta darbecilerin tetikçisi gibi davranan İsmail Arı'nın sosyal medya hesabında, 3 paylaşımdan 2'si Menzil'le ilgili..
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Arı'nın ve yol arkadaşları sol medyanın öncülüğünde sosyal medyada tarikat ve cemaatlere linç kampanyası başlatıldı.

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