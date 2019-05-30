"Menüsküs yırtıkları tedavi edilmezse iyileşmez"

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Levent Konukoğlu menüsküs hastalığı ve tedavi yöntemleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Levent Konukoğlu, menüsküs ameliyatlarının artroskopik yöntemle kapalı bir şekilde yapıldığını ve hastanın ertesi gün yürüyerek evine gidebileceğinin altını çizdi. Dr. Konukoğlu menüsküs hakkında açıklamalarda bulunarak, “Menüsküs spor yaparken en sık görülen yaralanmalardır. Menüsküsler dizimizin içerisinde olan kıkırdak benzeri adeta bir arabanın amortisörü etkisi oluşturan, basıncı emen, kemik arası uyumu sağlayan, bizim spor adaptasyonumuzu sağlayan yapılardır. Spor yaparken yırtık oluşma riski en fazla olan yapılar menüsküslerimizdir” dedi. Dr. Konukoğlu menüsküs yırtığı şikayetleri hakkında açıklamalarda bulunarak, “Menüsküs yırtıklarının birçok tipi vardır. Her yırtığın kendi içerisinde tedavi seçeneği bulunmaktadır.Spor yaralanmalarında ki yırtıklar; diz kitlenmesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Dizde ödem, ağrı, hareket kabiliyetinde azalma şikayetleriyle hastalar bize başvurmaktadırlar. Genç hastalarda daha sık karşımıza çıkmaktadır. Ancak yaşlı hastalarda da menüsküs yapısının bozulmasıyla birlikte oluşan yırtıklar görülmektedir” şeklinde konuştu.

Tedavi yöntemleri

Menüsküsün tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Dr. Konukoğlu, “Maalesef ki menüsküs yırtıkları kendi başına iyileşemiyor. Özellikle büyük yırtıkları dizde şişmeye, kitlenmeye neden olan yırtıkları ameliyat etmek zorunda kalıyoruz. Ameliyatlar eskisi gibi açık ameliyatlardan ziyade halk arasında lazer ameliyat dediğimiz iki küçük kesiden dizimizin içerisine girip özel aletlerle o yırtıkları temizliyoruz. Ortalama 15-20 dakikamızı alıyor. Hastaların çoğu belden uyuşturularak ameliyat edilmektedir. Hastalar ameliyatın ertesi günü yürüyerek evlerine gitmektedir ve ortalama 15 gün sonrası normal hayatlarına dönmektedir” diye konuştu.