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Yerel Menteşe'de korkutan yangın
Yerel

Menteşe'de korkutan yangın

Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası'nda bahçede yakılan çalı çırpının içinde kalan kor, evin müştemilatında yangına neden oldu.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 23:58:00 -
Menteşe'de korkutan yangın

Yangın, Muğla'nın Menteşe İlçesi Karabağlar Yaylası Keyfoturağı mevkiinde bulunan bir yayla evinin müştemilatında meydana geldi. Alınan bilgiye göre yayla evinin bahçesinde yakılan çalı çırpının içinde kalan kor, müştemilata sıçrayarak yangına neden oldu. Yangının çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangında müştemilatın bir bölümü zarar gördü. Yangın önce çevredeki vatandaşların, ardından itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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