  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde evinin önünden köpeğinin çalındığını güvenlik kamerasından tespit eden 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli Tarçın isimli köpeğine kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 20:56:27 -
Menteşe’de çalınan köpek sahibine teslim edildi

Muğla’nın Menteşe İlçesi Doğanköy Mahallesinde evinin önünden köpeğinin çalındığını güvenlik kamerasından tespit eden 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli Tarçın isimli köpeğine kavuştu.


Muğla’nın Menteşe ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan 61 yaşındaki Ummuhan Döğerli, pazar dönüşü çok sevdiği köpeğini bulamayınca mahalle içinde köpeğini aradı. Köpeğini bulamayan Döğerli, tek başına yaşadığı için bir hafta önce evine taktırdığı güvenlik kamera kayıtlarına bakınca köpeğinin bir araçla çalındığını gördü. Olayın Yerkesik Jandarma Karakol Komutanlığı’na bildirilmesinin ardından çalınan köpek bulunarak sahibine teslim edildi.


Köpeğine kavuşan Ummuhan Döğerli, "Tarçınıma kavuştum. Emeği geçen gazetecilere ve jandarmamıza teşekkür ederim. Çocuğuma kavuştum" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı