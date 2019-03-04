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Menteşe’de 3,5 ton cam atık toplandı

Menteşe Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil, daha temiz Menteşe’ sloganı ile başlatılan Cam atık toplama kampanyası çerçevesinde 40 farklı noktadan 3,5 ton cam atık toplandı.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
Menteşe’de 3,5 ton cam atık toplandı

Menteşe Belediyesi tarafından ‘Daha yeşil, daha temiz Menteşe’ sloganı ile başlatılan Cam atık toplama kampanyası çerçevesinde 40 farklı noktadan 3,5 ton cam atık toplandı.


Geri dönüşüme kazandırılan cam atıklar sayesinde ekonomiye de katkı sağlandığını belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza daha yeşil, daha temiz ve yaşanılabilir bir Menteşe bırakmak için çalışıyoruz. Bu nokta da atık cam şişelerin evsel atıklara karıştırılmadan ayrı olarak toplanması amacıyla, 40 farklı noktaya konuşlandırdığımız cam kumbaralarımız ile geri dönüşüme katkı sağlıyoruz. Bu kumbaralar ekiplerimizce periyodik aralıklarla boşaltılıyor. 6 ay da 3, 5 ton cam atık toplandı. Vatandaşlarımızın çalışmalarımıza destek olması ve geri dönüşüme sahip çıkması bizleri ayrıca mutlu ediyor. Duyarlı Menteşeliler sayesinde Türkiye’ye örnek olacak, sürdürülebilir önemli proje ve çalışmalara imza atmaya devam ediyoruz” dedi.


Hammaddesi kum olan cam ambalajlar, en sağlıklı ambalaj çeşidi olup, geri dönüşüm oranı en yüksek olanıdır. Bir tek cam şişe geri dönüştürüldüğünde, 100 wattlık bir ampulü, dört saat yakabilecek enerji tasarruf edilmiş olur.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:15
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