Menteşe ‘Sağlıklı Hayat Merkezi’ açıldı

Muğla İl Sağlık Müdürlüğü’nce Menteşe ilçesinde ‘Sağlıklı Yaşam Merkezi’ birimi açılması tamamlanarak hizmete girdi. Merkezin açılışına AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer, İl Başkanı Kadem Mete, İlçe Başkanı Tamer Topal, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır, Menteşe Belediye Başkan adayı Gültekin Akça katıldı.

Menteşe Sağlıklı Yaşam Merkezi’nde üç hekim, bir diş hekimi, iki fizyoterapist, psikolog, sosyal çalışmacı, çocuk gelişimci, iki diyetisyen, röntgen teknisyeni ile yeteri kadar sağlık personeli, üreme sağlığı kanser erken teşhis ve tarama, sağlıklı ve dengeli beslenme ile hareketli hayat, diş sağlığı, çocuk ve ergen gelişimi ve gebe eğitimi konularında eğitim verilecek.