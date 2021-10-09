Menteşe Belediyesi taşınmazlarını kiraya veriyor
Mülkiyeti Muğla ili Menteşe Belediyesinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan 48 taşınmaz; 2886 Sayılı Devlet İhale Yasasının 45. maddesi gereğince açık arttırma suretiyle 3 yıl süreliğine kiraya verilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İhale, 20.10.2021 Çarşamba günü saat 14.00’de, Menteşe Belediyesi Meclis Salonunda (İskender Alper Kültür Merkezi), Encümen huzurunda yapılacak.
İhale ile ilgili bilgi ve şartname mesai saatleri içinde, Emlak istimlak Müdürlüğünden ücretsiz olarak alınabilir.
İhaleye katılacak olan iştirakçilerin, istenilen belgeleri 18.10.2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.
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