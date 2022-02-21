Menengiç kahvesi nasıl yapılır, faydaları nelerdir?

Tıpkı Türk kahvesi gibi suyla yapılabildiği gibi sütle de hazırlanan bu kahvenin özellikle sütle pişirilmiş olanı makbul sayılıyor.

Menengiç kahvesinin faydaları

-Menengiç kahvesinin nefes darlığı, ses telleri ve solunum yollarına oldukça olumlu etkilerde bulunduğu biliniyor.

-Göğsü yumuşatıyor, kesilmek bilmeyen öksürüğe çare oluyor, balgam söktürücü bir etki oluşturuyor.

-Yüksek oranda doymamış yağ adisi içerdiğinden kalp ve damar sağlığını koruyor, kalp krizi ya da felç gibi aniden gelişebilecek risklerden vücudu elinden geldiğince uzak tutuyor.

-Kötü kolesterolü düşürdüğü de söyleniyor.

-Menengiç kahvesi özellikle A, B6, C ve E vitaminleri bakımından çok zengin olduğundan hücrelerin sağlıklı bir şekilde işlemelerine destek oluyor. Bu özellikleriyle cildin erken yaşlanmasının ve kırışıklıkların önüne geçmeyi de ihmal etmiyor.

-İçindeki yararlı maddeler sayesinde sindirim sistemine iyi geliyor, mide ağrılarının önüne geçiyor.

-Düzenli ve ölçülü olarak tüketildiğinde böbreklerin sağlıklı çalışmasına destek olduğu hatta böbreklerde oluşan kum sorununa çare olabildiği söyleniyor.

-Menengiç kahvesinin afrodizyak etkili olduğu da biliniyor.

Menengiç kahvesi nasıl yapılır?

Menengiç kahvesinin yapımı Türk kahvesinin yapımı ile aynıdır. İlk olarak bir cezve içerisine fincan sayısına bağlı olarak menengiç kahvesi ve su eklenir. Ardından kısık ateşte pişirmeye bırakılır. İlk köpüğü fincanlara alındıktan sonra biraz daha kaynatılan menengiç kahvesi son olarak fincanlara dökülüp servis edilir.

Sıvı menengiç kahvesi nasıl pişirilir?

Yapacağınız kişi sayısına göre her fincan için dolu dolu 1 tatlı kaşığı Menengiç Kahvesi ile fincan ölçüsünde sütü veya suyu cezvede kısık ateşte yavaşça karıştırarak lezzetli bir kahve elde edebilirsiniz. Süt tercih edecekseniz menengiç kahvesini bir tatlı kaşığından daha fazla koyabilirsiniz.

Menengiç sütlü kahve nasıl yapılır?

Cezveye kişi başı 1 tatlı kaşığı menengiç kahvesi koyun, ardından üzerine yine kişi sbaşı 1 fincan su ya da süt ekleyin. Sütle yapmaya karar verdiyseniz menengiç kahvesini kişi başı 1 tatlı kaşığından biraz daha fazla kullanabilirsiniz.

Hamilelikte menengiç kahvesi

Kafein içermediğinden dolayı hamilelikte menengiç kahvesi belirli dozlarda içilebilir. Ancak içerdiği ağır metallerden dolayı sık sık tüketilmemesi önerilir.

Menengiç kahvesinin içinde ne var?

Doymamış yağ asit içeriği açısından iyi bir kaynak olan menengiç kahvesi, A, B1, B6, C, E vitaminleri açısından zengin bir kaynaktır. Ayrıca selenyum, magnezyum, mangan, çinko, demir, bakır, fosfor, kalsiyum, potasyum ve sodyum içeriği de yüksektir.