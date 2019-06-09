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Menemenspor’dan kayyum tepkisi

Spor Toto 1.

09 Haziran 2019 Pazar 16:19
Menemenspor’dan kayyum tepkisi

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Menemenspor’da kulüp yönetiminin kayyuma kalacağı iddiaları sebebiyle taraftarlar basın açıklaması yaparak duruma tepki gösterdi.


Geçtiğimiz günlerde Tahir Şahin’in kulüp başkanı seçildiği Menemenspor’da, Fikret Uzun’un açtığı dava sonucunda Menemen Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından tedbir kararı verilerek kongrede alınan kararlar askıya alınmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yönetimin kayyuma devredileceği iddia edilirken, taraftarlar duruma tepki gösterdi. Basın açıklamasında konuşan Menemenspor taraftarı Okan Sabırlı, kaos ortamının sona ermesi çağrısında bulundu. Sabırlı, “Spor Toto 1. Lig’de mücadele edecek olan takımımızın şu dönemlerde transfer, Passolig sisteminin stadımıza yerleştirilmesi hususunda çalışmalar yapılması gerekirken ortada henüz ne futbolcu ne yönetim ne de takım vardır. Bizler taraftar grubu olarak bu kaos ortamı, bilinmezlik ve umursamazlığın bir an önce son bulmasını istiyoruz. İlçemizin kanaat önderleri kamu kurum ve kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini Menemenspor için tek yürek olamaya davet ediyoruz. Bilinmelidir ki, Menemen kazanırsa Menemen esnafı kazanacak, Menemen’in çocukları kazanacaktır” dedi.



“Başka Menemenspor yok”


Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda aday olan Tahir Şahin ve Fikret Uzan’a seslenen Sabırlı, “Menemensporumuz için taşın altına elini koyan tüm bireyler bizim için onur kaynağı olacaktır. Başkan adayları Tahir Şahin ve Fikret Uzun’u da Menemenspor çatısı altında birleşerek enerjilerini daha güçlü bir Menemenspor oluşturmak için harcamalarını temenni ederiz. Gün küslük günü değil el ele vererek takımımızın Süper Lig yürüyüşünde tek vücut olma günüdür. Başka Menemenspor yok” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 16:19
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