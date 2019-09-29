Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta
Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...29 Eylül 2019 Pazar 12:22
Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Menemenspor-Osmanlıspor TFF 1. Lig 6. hafta maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN MAX2'den naklen yayınlanacak.
TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları
Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1
Boluspor-İstanbulspor: 1-2
Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0
Adanaspor-Altay: 3-3
TFF 1. Lig puan durumu
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