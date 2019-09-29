Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? TFF 1. Lig 6. hafta Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Menemenspor, TFF 1. Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesi mücadeleye ilişkin yayın bilgileri merak konusu oldu. Peki, Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar... Menemenspor Osmanlıspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Menemenspor-Osmanlıspor TFF 1. Lig 6. hafta maçı bugün saat 19.00'da başlayacak. Mücadele BeIN MAX2'den naklen yayınlanacak. TFF 1. Lig 6. hafta maç sonuçları Keçiörengücü-Ümraniyespor: 1-1 Boluspor-İstanbulspor: 1-2 Bursaspor-BB Erzurumspor: 1-0 Adanaspor-Altay: 3-3 TFF 1. Lig puan durumu TFF 1. Lig'de 6. hafta programı

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