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Menemen’de olaylı Menemenspor kongresi

Menemen Belediyespor’da tartışma ve çekişmelerin en yoğun yaşandığı günlerde şampiyon olan takımın olağanüstü kongre günü geldi çattı.

26 Mayıs 2019 Pazar 02:06
Menemen’de olaylı Menemenspor kongresi

Menemen Belediyespor’da tartışma ve çekişmelerin en yoğun yaşandığı günlerde şampiyon olan takımın olağanüstü kongre günü geldi çattı.


Menemen Belediyesi eski Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Tahir Şahin yeni Başkan Serdar Aksoy’un aday’ı Fikret Uzun’un başkanlık yarışında Menemen İlçe Stadı’nda arbede yaşandı. Menemenspor olağanüstü kongresinde yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla birlikte 2. Oturuma gerek kalmaksızın Menemen Belediyespor’un tarihini anlatan slayt gösterisiyle birlikte başladı.



CHP’li eski ve yeni başkanların arasındaki seçim gerginliği Menemenspor’a yansımasının ardından Başkan Serdar Aksoy kongreye aday gösterdiği Fikret Uzun, kürsüye gelerek kongreyi engellemeye çalıştı. Divanın 346 üye ile değil 147 üye ile birlikte kuruması gerektiğini ifade etti ve kürsüden inmedi. Stat güvenliğinin uyarılarını dinlemeyen Uzun, bir güvenlik görevlisiyle de tartışma yaşadı. Başkan Şahin olaya müdahale ederek, tartışmanın uzamasını engellemek adına Fikret Uzun’a 3 dakika söz verilmesini istedi.



“Geri döndük“


Tahir Şahin’in ortalığı yatıştırmasının ardından konuşmaya başlayan Fikret Uzun konuşmasında, “Burada misafir üyeler var, kongre ye başlamadan önce bilinsin ki burada yasak olmayan üyeler var. Birkaç gün içinde bir atıldık ve geri döndük. Bizim divanın oluşmasına engel olmak gibi bir amacımız yok” dedi.



Tahir Şahin olayların ardından söz alarak “Biz bu anlayışı kabul edemeyiz. Kongre 147 üye ile yapılabilir 346 değil diyene kadar neden asliye hukuk mahkemesine giderek karar çıkartmadılar? Şimdi burada kavga çıkartarak kongreyi yaptırmamaya çalışıyorlar. Hukuk da yargı da orada. Mahkeme bizden yalnızca karar defterini istedi. Biz hem yargıya hemde notere teslim ettik, kimse yargıdan üstün değildir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti yargısı” cümleleriyle cevap verdi.



Listesiz başkan adayı


Kongrede Başkan Adayı olacağı ve liste sunacağı sanılan Fikrek Uzun olayların ardından liste teslim etmedi. Şahin tek aday kalınca açık oylama ile Başkan seçildi. Sonrasında Fikret Uzun, yeni Başkanın elini sıkarak tebrik etti. Şahin’in başkan olmasıyla sonuçlanan kongrenin sonunda herhangi bir olay yaşanmadı. Uzun ve destekçileri İlçe Stadı’ndan ayrılırken, Şahin uzun süre tebrikleri kabul ederek sevenleriyle fotoğraf çektirdi.


Öte yandan divan tarafından Menemen Belediyespor isminin Menemen Spor ismi ile değişmesi ve Menemen Belediyespor’un şirketleşmesi yönündeki karar oy çokluğu ile kabul edildi.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 02:06
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