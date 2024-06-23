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Ekonomi Menemen değil kazık yediriyorlar! İptal edin bunların ruhsatını
Ekonomi

Menemen değil kazık yediriyorlar! İptal edin bunların ruhsatını

Yeniakit Publisher
2024-06-23 14:13:00 - 2024-06-23 14:47:44

Bir vatandaş, İstanbul Boğazı’nda gittiği bir restoranda satışa sunulan sucuklu menemenin fiyatını sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Boğazı’nda denize karşı kahvaltı yapmak istediğini dile getiren kullanıcı, çektiği videoya "İstanbul'da denize karşı kahvaltı yapalım dedik. Karşılaştığımız manzaraya bak" notunu ekledi ve menüde bulunan menemenin fiyatını gösterdi.

Vatandaşın çektiği görüntüde, sucuklu menemenin fiyatının 18. 900 TL olduğu görülürken, sosyal medya kullanıcıları söz konusu görüntüleri beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Satılan menemenin fiyatının asgari ücretten fazla olması herkesi hayrete düşürürken söz konusu fiyat, tepkilerin odağı haline geldi.

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