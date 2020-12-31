  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekimi 4 Ocak'ta yapılacak
Aktüel

Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekimi 4 Ocak'ta yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:45:48 -
Menemen Belediyesi Başkan Vekilliği için kura çekimi 4 Ocak'ta yapılacak

İZMİR (AA) - Menemen Belediye Başkan Vekili seçiminde AK Parti'nin adayı Aydın Pehlivan, mahkeme kararıyla iptal edilen kura çekiminin, 4 Ocak pazartesi günü yenileneceğini bildirdi.

Aydın Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İzmir Valiliğinin kura çekimi ile ilgili yazıyı Menemen Belediyesine gönderdiğini belirtti.

Kura çekiminin Belediye Meclisi gündemine alındığını aktaran Pehlivan, "Kura çekimi pazartesi günü yapılacak. Meclisin gündemine alındı. Meclis, 4 Ocak pazartesi günü saat 17.00'de toplanacak." ifadelerini kullandı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırmasının ardından Belediye Meclisindeki oylamada 4'üncü turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekiminde Belediye Başkan Vekilliği görevine Deniz Karakurt getirilmişti.

Aydın Pehlivan Belediye Başkan Vekilliği seçiminde cam kavanoz içinde yapılan kura çekiminin usule aykırı olduğu gerekçesiyle Bölge İdare Mahkemesine başvurmuştu.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı vermişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı
Ekonomi

Altın alacaklar dikkat! Uzmanı açıkladı

Altın ve para piyasaları analisti Tunç Şatıroğlu, altının yeni yıldaki yönüne ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Şatıroğlu, şu sıralar ça..
Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'
Dünya

Dünya gündemini altüst eden iddia! 'Çinping beyin ameliyatına giriyor, iyileşemeyebilir'

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yakın zamanda beyin ameliyatına gireceği ve iyileşmeme ihtimali olduğu öne sürüldü.
Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu
Dünya

Darbeci Sisi'nin idaresindeki Mısır, askeri hamlesini dünyaya duyurdu

Darbeci Abdülfettah es-Sisi'nin idaresinde olan Mısır, İtalya'dan satın aldıkları 2 deniz fırkateyninden birini teslim aldığını açıkladı...
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay