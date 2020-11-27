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Gündem Menemen Belediye Başkanı kim olacak?
Gündem

Menemen Belediye Başkanı kim olacak?

İçişleri Bakanlığı, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Haberin ardından Menemen Belediyesi yeni başkanının kim olacağı konuşuluyor. Peki, Menemen Belediye Başkanı kim olacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:51:00 -
Menemen Belediye Başkanı kim olacak?

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski CHP'li Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı.

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Belediye Başkanı kim olacak?

Gelişmenin ardından Menemen Yeni Başkanı'nın kim olacağı merak ediliyor. Görevden alınan Belediye Başkanı yerine Belediye meclisi seçim yapacak. Meclis üyelerinin seçtiği aday yeni Menemen Belediye Başkanı olacak. Menemen belediyesi meclis üyeliğinde CHP'de çoğunlukta olduğundan CHP'nin göstereceği aday yeni Belediye Başkanı olması bekleniyor.

 

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