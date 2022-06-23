Menekşe açtıran organik sıvı gübre tarifi! Menekşe bitkisi yetiştirilmesi, sulanması

Kokulu menekşe, doğada özellikle nemli yerlerdeki ağaç altlarında ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, bulunduğu yere yayılıp toprağı iyice örttüğü için bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilebilir.

Menekşegiller familyasından 10-40cm boyunda çokyıllık bir bitkidir.. Menekşe yetiştiği toprağa ve iklime göre çok çeşitli şekiller alan bir bitkidir. Aynı bitkinin çiçekleri farklı farklı açabilir. Gövde yuvarlak, oldukça sık çatallaşır. Alt yaprakları kalp, orta yaprakları oval ve üst yaprakları mızrak şeklinde olup, kenarları kertikli, koyu yeşil renkli, alt yaprakları uzun ve üst yaprakları kısa saplıdır. Çiçekleri leylaki veya mor renkdedir. Menekşe çiçeğinin Latince ismi tricolor yani üç renkli anlamına gelen bir isimle anılır. Tohumları yumurta veya armut şeklindedir ve üst tarafında beyaz bir lekesi mevcuttur. Kokulu menekşe, doğada özellikle nemli yerlerdeki ağaç altlarında ve ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen, bulunduğu yere yayılıp toprağı iyice örttüğü için bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilebilir.

Yetiştirildiği Yerler : Vatanı Akdeniz ülkeleri, Kafkaslar, balkanlar ve Türkiye olan bitki, Türkiye’nin hemen her bölgesinde rahatlıkla yetişir.

Bilinen Bileşimi : Kokulu menekşe saponin, mentil salisilat, alkaloitler, flavonitler ve uçucu yağ içerir.

Nerelerde Kullanılır : Güzel kokulu çiçeği, şekerleme yapılarak pasta ve tatlıcılıkta, ayrıca parfüm endüstrisinde kullanılır. Salatalara konularak çiğ olarak yenilir.

Menekşeli Bulgur Pilavı : Burada sizinle çocukluğumdan kalma bir tarifi vermeden geçemeyeceğim. Menekşelerin tazesinin 4-5 tanesi (çiçek-sapı) iyice yıkanıp temizlenip bulgur pilavının pişirilmesi sırasında nane ile birlikte tencereye katılıyor. Pilav piştikten sonra dileğe bağlı olarak çiçekleri çıkartabilirsiniz. Denediğinizde göreceksiniz ki pilava harika bir tat ve koku veriyor.

Toplanması Saklanması : Mayıs’tan Ekim’e kadar menekşe otu toplanarak gölgede ve havalı yerlerde kurutulur ve muhafaza edilir.

Faydaları :

İdrar yolları enfeksiyonlarında iyileştirici etkisi vardır.

Egzama, akne ve öteki cilt sorunlarında iyileştirici etkisi görülür.

Baş ağrısı, sinirlilik hali ve uykusuzluğa karşı olumlu etkileri vardır.

Göğsü yumuşatır, balgamı söktürür.

Soğuk algınlığı, anjin, boğmaca, öksürük ve bronşit durumlarında iyileştirici ve rahatlatıcıdır.

Menekşe yetiştirmeyi sevenler için harika gübre tarifi sizleri beklemektedir. Menekşeler çok hassas, ilgiyi seven bitkiler arasında yer almaktadır. İyi bakıldığında, yetişmesi için uygun ortam sağlandığı zaman uzun ömürlü menekşeler yetiştirmek mümkündür.

Menekşe bakımında direk gün ışığını sevmeyen, nemli ortamları seven bir çiçek türüdür. Menekşe sulaması oldukça önemlidir. Yapraklarına suyun gelmemesine dikkat etmeliyiz suyu toprağına vermekte fayda vardır. Menekşenin bozulmasına neden olabilecektir.

Menekşe bakımında organik sıvı gübre yaparak daha güçlü açan menekşeler elde edebilirsiniz

Menekşe Açtıran Organik Sıvı Gübre Tarifi

1 Yemek kaşığı tohum

Tohum olarak, mısır, nohut, kabak çekirdeği, ay çekirdeği, fasulye, susam, evinizde ne varsa tohum olarak kullana bilirsiniz. İstediğiniz tohumları kullanın

Yumurta kabuğu 5 tane kullana bilirsiniz.

Muz kabuğu

1 Paket maya

Yapılışı

Tohumları ronda da çekelim ve toz haline getirelim diğer malzemeleri ekleyip, 5 lt pet şişe içerisine koyup üzerine su ekleyip 5 gün bekletip, sonra tülbent ile süzelim ve sonrasında 2 litre suya 1 tatlı kaşığı ilave edelim bu şekilde kullanalım.