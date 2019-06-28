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Menderes Belediyespor’da yeni dönem

İzmir 1.

28 Haziran 2019 Cuma 10:47
Menderes Belediyespor’da yeni dönem

İzmir 1. Amatör Lig ekiplerinden Menderes Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübünde başkan ve yönetim değişikliği yaşandı.


İzmir 1. Amatör Lig’de mücadele eden Menderes Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübünde gerçekleşen olağanüstü kongre sonrası yeni başkan ve yönetim belirlendi. Kongrede başkanlığa; Menderes Belediyesi CHP Meclis Üyesi Ertan Güleç seçildi. Güleç, kulüpte 2000-2008 yılları arasında futbolcu olarak da ter dökmüştü.


Gerçekleşen kongre sonrası açıklamada bulunan Menderes Belediyesi Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ertan Güleç, "Öncelikli hedefimiz altyapıyı güçlendirmek olacak. Öz kaynaklar yaratarak, dışa bağımlı hale gelmeden kendi ayaklarının üzerinde duran bir takım inşa etmek istiyoruz. Süper amatör kümeden düşen A takımımızı tekrardan layık olduğu yere getirmek için çalışacağız" dedi.


Kongre sonrası yeni yönetim şöyle oluştu; başkan Ertan Güleç; yönetim kurulu Erdal Şaşal, İzzet Ergezgin, Arif Şen, Alper Sürücü, Halil Şen, Ahmet Altay, Metin Eminoğlu, Süleyman Özbudak

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 10:47
  1. kültür

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