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Menajeri söyledi! 'Atiba Hutchinson bunu beklemiyordu'

Atiba Hutchinson, UEFA Avrupa Ligi kadrosuna alınmamasını değerlendirdi ve profesyonel olarak yoluna devam edeceğini belirtti.

13 Eylül 2018 Perşembe 10:38
Menajeri söyledi! 'Atiba Hutchinson bunu beklemiyordu'

Beşiktaş'ta UEFA Avrupa Ligi'ne dahil edilmeyen Atiba Hutchinson, duygularını paylaştı.

Siyah-Beyazlılar'la uzun süren görüşmelerin ardından yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayan Atiba Hutchinson, bu sezon Beşiktaş'la ilk maçına geçen hafta Altınordu'yla oynanan hazırlık maçıyla çıkmıştı. Sahada 45 dakika görev yapan 35 yaşındaki ön libero, sergilediği futbolla hazır bir görüntü sergilemişti. Karşılaşmanın ardından görüşlerini menajeri Winnie Haatrech'le paylaşan Atiba'nın, "Formamı ve Vodafone Park'ta sahaya çıkmayı çok özlemişim. Uzun süre sonrasında takımıma geri döndüğüm için çok mutluyum. Yarım devre görev yapsam da Yeni Malatya karşılaşması öncesinde forma için hazırım" ifadelerini kullandığı kaydedildi.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almaması sebebiyle ilgili olarak da düşüncelerini aktaran Atiba'nın, bu durumdan dolayı mutsuz olduğu belirtildi. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan başarılı orta saha oyuncusunun menajeri Winnie Haatrech, "Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Avrupa Ligi kadrosuna alınmaması onu çok üzdü ve kırdı. Ancak Atiba, her zaman olduğu gibi bir profesyonel olarak işini yapmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 10:38
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