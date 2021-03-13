''Men dakka dukka'' atasözü günümüzde de sıklıkla kullanılmaktadır. ''Men dakka dukka'' atasözü Arapça bir ifadedir. Arapçada ''Dakk'' kapı çalmak, dakka ise kapıyı çalan kişi demektir. Bir bahçıvan ile halifenin hikayesinde geçen bu söz, birçok öykü kitabında ve masalda da geçmektedir.

Men Dakka Dukka ne anlama gelir?

Men Dakka Dukka ifadesi, birinin kapısını çalanın kapısı çalınır anlamına gelmektedir. Bu atasözünde geçen ''kapı çalmak'' kelimesi, bir insanın hayatı boyunca yaptıklarına işaret eder. Eğer bir kişi, diğer insanlara karşı yardımsever bir tutum sergiliyorsa, o da insanlardan yardım göreceği anlamına gelir. Eğer biri, diğer insanlara kötülük yaparsa, bunun bedelini er ya da geç mutlaka ödeyeceğine işaret eder.

TDK’da Men Dakka Dukka ne anlama gelir?

TDK’ya göre Dakka; kapı çalan, yapan, eden anlamına gelir. Dukka ise kapısı çalınan, maruz kalınan demektir.

Dilimizde Men Dakka Dukka ifadesine eş ve yakın anlamlı olarak kullanılabilecek birçok söz bulunmaktadır. Bunların başında ise günümüzde de sıklıkla kullanılan ''Ne Ekersen Onu Biçersin'' atasözü gelmektedir. Bu söz ile istisnasız herkesin eninde sonunda yaptıklarının karşılığını göreceği belirtilir.

Bu atasözü ile yakın anlamlı diğer deyişler ise şu şekilde; “Gülme komşuna gelir başına” “Etme bulma dünyası” olarak sıralanabilir.