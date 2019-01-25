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Memurun öğretmenin polisin maaşından ne kadar kesilecek? İşte maaşlardaki gelir vergisi kesintisi

Gelir vergisindeki düzenlemelerle birlikte başta memur ve işçiler olmak üzere milyonlarca çalışanın aylık kazancından yüzde 15'ten başlayarak kesinti yapılmaya başlanacak. Yeni yıl zammı ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlar yükselirken gelir vergisi ile azalacak. Peki, Memurun öğretmenin polisin maaşından ne kadar kesilecek? İşte memur maaşlarındaki gelir vergisi kesintisi miktarı...

25 Ocak 2019 Cuma 13:14
Memurun öğretmenin polisin maaşından ne kadar kesilecek? İşte maaşlardaki gelir vergisi kesintisi

Gelir vergisindeki düzenlemelerle birlikte başta memur ve işçiler olmak üzere milyonlarca çalışanın aylık kazancından yüzde 15'ten başlayarak kesinti yapılmaya başlanacak. Yeni yıl zammı ve enflasyon farkıyla birlikte maaşlar yükselirken gelir vergisi ile azalacak. Peki, Memurun öğretmenin polisin maaşından ne kadar kesilecek? İşte memur maaşlarındaki gelir vergisi kesintisi miktarı...

Memurun öğretmenin polisin maaşından ne kadar kesilecek?

Ocak ayında yüzde 15 vergi ödeyen üniversite mezunu bir memur yüzde 20'lik vergi dilimine eylül ayında girecek. Yüzde 20'lik kesinti ile maaşından 106 lira düşecek. Eylülde yüksek vergi dilimine girecek olan polis 113 lira, mühendis 112 lira, hemşire 109 lira, öğretmen 39 lira kaybedecek. Hakimlerin yüzde 15'lik vergisi ise daha mart ayında yüzde 20'ye, mayısta yüzde 27'ye çıkacak. Hakimlerin maaşında 986 lira kesinti olacak.



Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, artan oranlı vergi diliminin memurların net maaşında yol açacağı erimeyi tek tek hesapladı. Çalışmaya göre, kamuda hizmetli kadrosunda çalışan 25 yıllık bir memurun ocak maaşı yeni yıl zammı ve enflasyon farkıyla birlikte net 3 bin 572 liraya çıktı. Bu memur önümüzdeki temmuz ayına kadar hep yüzde 15 Gelir Vergisi ödeyeceği için maaşı değişmeyecek. Temmuz ayında yapılacak yüzde 5 toplu sözleşme zammıyla maaşı 3 bin 751 liraya çıkacak.

Ancak bu memur kasım ayında yüzde 20'lik Gelir Vergisi dilimine gireceği için ödeyeceği 93 lira artacak, net maaşı ise 3 bin 658 liraya düşecek.

Aynı şekilde yüksek okul mezunu 25 yıllık düz memur da zamlar dahil 4 bin 63 lirayla başladığı yeni yılda bir üst vergi dilimine eylül ayında dahil olacak. Temmuzda yüzde 5'lik zamla maaşı 4 bin 266 liraya yükselecek bu memurun net maaşı eylülde 4 bin 238 liraya, ekimden itibaren ise 4 bin 160 liraya düşecek. Vergisi artan memurun maaşı 106 lira azalırken bu para devletin kasasına gidecek.

Artan oranlı vergi dilimleri nedeniyle ek ders almayan öğretmenler eylül ayında, örneğin brüt bin lira ek ders alan öğretmenler ise haziran ayından itibaren bir üst dilimdeki yüksek vergi dilimine girecek. Ek ders almayan öğretmenin net maaşı 111 lira, ek ders alanın net maşı 39 lira düşecek. Yeni yıla 5 bin 711 lira maaşla başlayan polisin maaşı temmuzda yüzde 5 zamla 5 bin 915 liraya çıkacak. Ancak eylülde 5 bin 915 liraya, ekimden itibaren ise 5 bin 884 liraya düşecek.

Aynı şekilde üst vergi dilimine eylülde yakalanacak olan doktor, temmuz zammına rağmen maaşında 113 lira kayıp yaşayacak. Vergi nedeniyle eylülden itibaren hemşirenin maaşı 109 lira, mühendisin maaşı 112 lira, imamın maaşı 111 lira, avukatın maaşı 113 lira düşecek.

Genel müdürler martta yüzde 20, mayısta yüzde 27'lik vergi dilimine, müfettişler ve uzmanlar nisanda yüzde 20, ağustosta yüzde 27'lik vergiye, hakimler martta yüzde 20, mayısta yüzde 27'lik vergiye, profesörler ağustosta yüzde 20'lik vergiye yakalanacağı için maaşları düşecek. İşte bazı mesleklerin vergi dilimi ile düşen maaşları: (NOT: 25 yıllık kıdem baz alınarak hesaplandı. Öğretmen maaşında ek ders yoktur. Memur üniversite mezunudur.)

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 13:14
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